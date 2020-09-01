استعدادا لمواجهة بيراميدز.. تعليمات خاصة لفرجاني ساسي بمران الزمالك

جاء ذلك خلال اجتماع المدرب العام باللاعب خلال التدريبات الجماعية للفريق الابيض بملعب عبداللطيف ابورجيله بمقر القلعه البيضاء.
وعقد عبدالعزيز جلسة سريعة مع ساسي لمنحه بعض النصائح والتعليمات الفنية الهامة،قبل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المقبلة أمام بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز المقرر لها الخميس المقبل.
الجدير بالذكر أن الفريق الأبيض سوف يفقد خدمات طارق حامد في المباراة بسبب الإيقاف لحصوله على ثلاث إنذارات.
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