أشرف صبحي: قرعة مونديال اليد يتابعها 2 مليار مشاهد

وقال أشرف صبحي ، أن حفل القرعة سيشاهده نحو ملياري مشاهد مثلما حدث في حفل إفتتاح بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم العام الماضي .

وكشف المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم، الثلاثاء، اهم تفاصيل حفل قرعة بطولة العالم المقرر إقامته في مصر خلال الفترة من ١٣ إلي ٣١ يناير من العام المقبل.

ويتعرض حفل القرعة لإجراءات طبية واحترازية صارمة من اللجنة الطبية المنظمة والتي جاءت اخر قراراتها صادمة رغم أهميتها للجميع بتخفيض عدد الحضور لثلث العدد الموضوع مقدما وتقليل عدد المدعوين من ٥٠٠ الي ١٨٤ من أجل الحفاظ علي التباعد اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية.