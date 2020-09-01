أشرف صبحي: قرعة مونديال اليد يتابعها 2 مليار مشاهد

وقال أشرف صبحي ، أن حفل القرعة سيشاهده نحو ملياري مشاهد مثلما حدث في حفل إفتتاح بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم العام الماضي .
وكشف المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم، الثلاثاء، اهم تفاصيل حفل قرعة بطولة العالم المقرر إقامته في مصر خلال الفترة من ١٣ إلي ٣١ يناير من العام المقبل.
ويتعرض حفل القرعة لإجراءات طبية واحترازية صارمة من اللجنة الطبية المنظمة والتي جاءت اخر قراراتها صادمة رغم أهميتها للجميع بتخفيض عدد الحضور لثلث العدد الموضوع مقدما وتقليل عدد المدعوين من ٥٠٠ الي ١٨٤ من أجل الحفاظ علي التباعد اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية.
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