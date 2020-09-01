كهربا يتصدر تويتر.. ومغردون: يقترب من الملاعب

أخطر الاتحاد الدولي "فيفا"، محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، بقبول الطعن الذي تقدم به ضد العقوبة الصادرة ضده من لجنة فض المنازعات في وقت سابق، بتغريمه 2 مليون دولار لصالح نادي الزمالك.

ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج كهربا لليوم التاني علي التوالي وتصدر الهاشتاج قائمة اااكثر تداولا عبد مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا

وجاءت التعليقات كالتالي :

طعن كهربا في العقد المقدم للفيفا اعتقد ممكن يقلب الموازين ليس لصالح كهربا فقط انما قد يطول الزمالك واتحاد الكرة السابق والحالي من هذا الموضوع

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البني ادم دا اشتري الاهلي اوي .... لازم يلاقي الدعم مننا طول الوقت ... اللي يشتري الاهلي نشيلوا ف عينيا كهربا ابن الاهلي البار

باقي ٣ مباريات فقط وينتهي ايقاف لاعبنا محمود كهربا

‏الكهربا تقترب من التشغيل