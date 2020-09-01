برنامج بدنى لـ محمد أوناجم تحت إشراف كارتيرون بالزمالك

خضع المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى برنامج فني وبدني خاص على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بالإشراف على تنفيذ البرنامج بنفسه وحرص كارتيرون على عقد جلسة سريعة مع اللاعب لمنحه بعض التعليمات الفنية لتنفيذها الفترة القادمة. ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز يوم الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي، بالجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري العام. وحقق الزمالك فوزا مستحقا على نظيره إنبى فى الجولة السابقة بهدف لمحمود حمدي الونش.

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