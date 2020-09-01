نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يجهز "بديل" علي معلول ضد دجلة في المقال التالي
ومن المقرر أن يدفع فايلر بخدمات محمود وحيد في الجبهة اليسرى، بعد تأكد غياب التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، بسبب حصوله على الإنذار الثالث والإيقاف.
ويستأنف الفريق تدريباته الجماعية مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبين لمدة 48 ساعة، عقب الفوز على المصري البورسعيدي بهدفين دون رد.
ويستضيف النادي الأهلي نظيره وادي دجلة، مساء يوم الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.
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