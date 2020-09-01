نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مخيتريان ينضم إلى روما الإيطالي بشكل نهائي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي روما الإيطالي يوم الاثنين تعاقده بشكل نهائي مع لاعب الوسط الارميني الدولي هنريك مخيتريان بعد فسخ عقده بالتراضي مع ناديه السابق ارسنال الإنجليزي.
وقضى مخيتريان /31 عاما/ الموسم الماضي معارا لروما حيث سجل تسعة أهداف في 22 مباراة بالدوري الإيطالي ليساهم في احتلال الفريق المركز الخامس في نهاية الموسم.
وكان عقد مخيتريان ينتهي مع ارسنال في صيف عام 2021 بعد انضمامه للفريق في 2018 في صفقة مقايضة مع اليكسيس سانشيز الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد لكن جرى فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين لينتقل بعدها إلى صفوف روما بشكل نهائي.
وذكر ارسنال في بيانه "الكل يشكر ميكي على مساهمته للنادي ويتمنى له كل التوفيق في مستقبله مع روما".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مخيتريان ينضم إلى روما الإيطالي بشكل نهائي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.