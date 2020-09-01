الرياضة

مخيتريان ينضم إلى روما الإيطالي بشكل نهائي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مخيتريان ينضم إلى روما الإيطالي بشكل نهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي روما الإيطالي يوم الاثنين تعاقده بشكل نهائي مع لاعب الوسط الارميني الدولي هنريك مخيتريان بعد فسخ عقده بالتراضي مع ناديه السابق ارسنال الإنجليزي.

وقضى مخيتريان /31 عاما/ الموسم الماضي معارا لروما حيث سجل تسعة أهداف في 22 مباراة بالدوري الإيطالي ليساهم في احتلال الفريق المركز الخامس في نهاية الموسم.

وكان عقد مخيتريان ينتهي مع ارسنال في صيف عام 2021 بعد انضمامه للفريق في 2018 في صفقة مقايضة مع اليكسيس سانشيز الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد لكن جرى فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين لينتقل بعدها إلى صفوف روما بشكل نهائي.

وذكر ارسنال في بيانه "الكل يشكر ميكي على مساهمته للنادي ويتمنى له كل التوفيق في مستقبله مع روما".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مخيتريان ينضم إلى روما الإيطالي بشكل نهائي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا