مخيتريان ينضم إلى روما الإيطالي بشكل نهائي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي روما الإيطالي يوم الاثنين تعاقده بشكل نهائي مع لاعب الوسط الارميني الدولي هنريك مخيتريان بعد فسخ عقده بالتراضي مع ناديه السابق ارسنال الإنجليزي.

وقضى مخيتريان /31 عاما/ الموسم الماضي معارا لروما حيث سجل تسعة أهداف في 22 مباراة بالدوري الإيطالي ليساهم في احتلال الفريق المركز الخامس في نهاية الموسم.

وكان عقد مخيتريان ينتهي مع ارسنال في صيف عام 2021 بعد انضمامه للفريق في 2018 في صفقة مقايضة مع اليكسيس سانشيز الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد لكن جرى فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين لينتقل بعدها إلى صفوف روما بشكل نهائي.

وذكر ارسنال في بيانه "الكل يشكر ميكي على مساهمته للنادي ويتمنى له كل التوفيق في مستقبله مع روما".