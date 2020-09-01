الرياضة

الزمالك ينافس الأهلي على ضم أيوب الكعبي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك ينافس الأهلي على ضم أيوب الكعبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي كل من رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي وباتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي لنادى الزمالك فى التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لدعم القطبين خلال الموسم القادم.

وكشفت تقارير صحفية أن النادى الأهلى والزمالك يتنافسان على ضم المهاجم المغربي أيوب الكعبي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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وكان الإعلامي محمد فاروق، كشف أن مسئولو نادي الزمالك، فتحوا خط مفاوضات قويا مع أيوب الكعبي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي السابق، لضمه بداية من الموسم المقبل.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": " مفاوضات الزمالك مع الكعبي جاءت خلال الساعات الماضية، وبذلك يزاحم نادي بيراميدز على الصفقة الذي قطع شوطًا كبيرًا في الصفقة خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "الزمالك يبحث عن مهاجم مميز فى الوقت الحالي تحسبًا لرحيل مصطفى محمد في الموسم المقبل وخوضه تجربة الاحتراف في الموسم المقبل".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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