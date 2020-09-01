نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تجديد تعاقده.. ماذا قدم "السلطان" إبراهيموفيتش مع ميلان؟ (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي إيه سي ميلان الإيطالي تجديد عقد الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لمدة موسم إضافي، وذلك بعد انتهاء عقد "السلطان" بنهاية الموسم المنقضي، ليستمر مع الفريق حتي صيف 2021.

ومن جانبه أعرب "إبراهيموفيتش" عن سعادته البالغة بتجديد تعاقده مع إيه سي ميلان والاستمرار مع الفريق بالموسم المقبل وقال: " أعتبر ميلان منزلي، وسعيد للتواجد هنا، وانضممت لصفوف الفريق لمساعدته والمدرب لإعادة الميلان لسابق عهده".

أرقام إبراهيموفيتش مع إيه سي ميلان:

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عاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى إيه سي ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي بعد انتهاء تعاقده مع لوس أنجلوس الأمريكي، وبعقد لمدة 6 أشهر.

خاض "إبرا" 20 مباراة مع ميلان خلال الـ6 أشهر الماضية بواقع (18 مباراة بالدوري الإيطالي – مباراتين بكأس إيطاليا)، بإجمالي دقائق لعب فعلية 1509 دقيقة، وسجل 11 هدفًا، وصنع 5 أهداف وحصل على 3 بطاقات صفراء.

صاحب الـ38 عامًا سبق ولعب ضمن صفوف ميلان في الفترة من 2010 وحتي 2012 وتخللها فترة إعارة لفريق برشلونة عام 2011، وشارك مع الروسونيري في 85 مباراة (61 مباراة بالدوري الإيطالي – 16 مباراة في دوري أبطال أوروبا – 7 بكأس إيطاليا – 1 بالسوبر الإيطالي)، وسجل 56 هدفًا، وصنع 24 هدفًا.

بلغ إجمالي مشاركات إبراهيموفيتش مع ميلان 105 مباراة خلال الفترتين الذي لعب فيهما ضمن صفوف الروسونيري، وسجل 67 هدفًا، وصنع 29 هدفًا، وحصل على 17 بطاقة صفراء، وتعرض للطرد 3 مرات، وحصل معه على الدوري والسوبر الإيطالي.