الكويت بطلاً للدوري الممتاز للمرة 16 في تاريخه
حسم فريق الكويت لقب الدوري الممتاز لكرة القدم في نسخته الحالية مساء امس، بعد فوزه على السالمية برباعية لهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 17 من عمر الدوري.
الأبيض بلغ النقطة 40، وأعلن احتفاظه بلقب الدوري رسمياً، بعدما وسع الفارق مع القادسية أقرب ملاحقيه إلى 4 نقاط قبل الجولة الأخيرة للمسابقة، في الوقت الذي توقف فيه السالمية عند 32 نقطة وبقي بالترتيب الثالث.
وسجل "للعميد" فهد حمود في الدقيقة 13، ويوسف ناصر "هدفان" بالدقيقتين 40 من ركلة جزاء، و43 على التوالي، وعلاء عباس في الدقيقة 74، بينما جاء هدف السالمية عن طريق حسين الموسوي بالدقيقة 82.
ورفع "العميد" رصيده من الدوري إلى 16 لقباً، بالتساوي مع العربي، وخلف القادسية الذي يتربع على القمة بـ 17 لقباً.
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