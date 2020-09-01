رئيس نادي برشلونة يواجه عقوبة السجن بسبب رحيل ميسي

كان ليونيل ميسي أبلغ إدارة برشلونة مؤخرا، برغبته في الرحيل، عن الفريق، رغم عقده الممتمد مع الفريق، حتى صيف 2021.

وذكرت شبكة " سكاي سبورتس"، أن بارتوميو سيواجه عقوبة السجن حال موافقته على رحيل ميسي مجانا، هذا الصيف.

وأضافت الشبكة العالمية، أن رحيل ميسي مجانا سوف يتسبب في خسائر فادحة لنادي برشلونة.

يواجه جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة عقوبة السجن، حال رحيل ليونيل ميسي عن البلوجرانا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

كانت رابطة الدوري الإسباني، أكدت أول أمس الأحد، في بيانا رسميا، أن ميسي لا يمكنه الرحيل بدون موافقة إدارة ناديه إلا في حال دفعه الشرط الجزائي الموقع في عقده مع برشلونة والمقدر بـ 700 مليون يورو.

يذكر أن ماشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي أبرز المهتمين بضم ميسي.