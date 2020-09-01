رئيس نادي برشلونة يواجه عقوبة السجن بسبب رحيل ميسي

كانت رابطة الدوري الإسباني، أكدت أول أمس الأحد، في بيانا رسميا، أن ميسي لا يمكنه الرحيل بدون موافقة إدارة ناديه إلا في حال دفعه الشرط الجزائي الموقع في عقده مع برشلونة والمقدر بـ 700 مليون يورو.
يذكر أن ماشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي أبرز المهتمين بضم ميسي.
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