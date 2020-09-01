الرياضة

ميسي يواصل الغياب عن تدريبات برشلونة

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واصل ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة، الغياب عن تدريبات الفريق، استعدادا للموسم الجديد 2020- 2021.

وذكر برنامج " الشيرنجيتو" الإسباني، أن ميسي واصل الغياب عن تدريبات برشلونة، اليوم، الثلاثاء.

كان ميسي  غاب عن الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعبو برشلونة أول أمس، الأحد، كما غاب عن أول تدريب للفريق تحت قيادة رونالد كومان، أمس، الإثنين.

يذكر أن ميسي أبلغ إدارة برشلونة برغبته في الرحيل عن الفريق، رغم عقده الممتد مع البلوجرانا، حتى صيف 2021.

ويعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الأقرب للحصول على خدمات ليونيل ميسي، خلال الصيف الحالي، حسبما أشارت تقارير صحفية إسبانية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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