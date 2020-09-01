من حمام السباحة.. كيف تجاهل شريف إكرامى أنباء حذف صوره من الأهلي

تجاهل شريف إكرامى ، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي ، كافة الأنباء المرتبطة بحذف صوره داخل النادى الأهلى خلال الساعات الماضية . وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية ، عن قيام مسئولى الأهلى بحذف كافة الصور الخاصة بشريف إكرامى داخل النادى، أسوة برمضان صبحي فى ظل حالة الغضب الكبيرة تجاه الحارس فى الآونة الأخيرة . وتجاهل شريف إكرامى، أنباء حذف صوره من داخل الأهلى ونشر إكرامى صورة له مع إبنته " آسيا " باحد حمامات السباحة كاتبا " أحلى صباح مع آسيا" . وكان الأهلى وجه الشكر إلى شريف إكرامى وأنهى علاقته به ، بعد تضامن الحارس مع رمضان صبحي فى رحيله عن النادى والانتقال إلى بيراميدز، وتأكيده أن رمضان سيد قراره ونحن نعيش فى عالم الاحتراف.

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