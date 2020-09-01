تعرف على مواعيد دوري أبطال إفريقيا للموسم القادم

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف ‏عن مواعيد النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للموسم المقبل 2020-2021. وأوضح الاتحاد الأفريقي أن مواعيد النسخة المقبلة من بطولة دوري الأبطال ستكون كالتالي: - الدور التمهيدي: يوم 20-22 نوفمبر.. يوم 27-29 نوفمبر - دور الـ 32: يوم 11-13 ديسمبر، يوم 18-20 ديسمبر Advertisements - دور المجموعات: الجولة الاولي يوم 12-13 فبراير، الجولة الثانية يوم 22-24 فبراير، الجولة الثالثة يوم 5-6 مارس، الجولة الرابعة يوم 16-17 مارس، الجولة الخامسة يوم 2-4 أبريل، الجولة السادسة يوم 10-12 أبريل. - دور ربع النهائى: يوم 14-16 مايو، 21-23 مايو - دور نصف النهائى: يوم 18-20 يونيو، يوم 25-27 يونيو - النهائي: يوم 17 يوليو ويذكر أن ناديا الأهلي والزمالك يمثلان مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا بينما فريق بيراميدز يشارك في الكونفيدرالية الإفريقية من النسخة الحالية.

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