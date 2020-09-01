موقف الفرق المصرية.. طريقة تحديد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية

نشر موقع الإتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف ، طريقة اختيار الأندية الإفريقية للمشاركة في بطولات إفريقيا والتي تكمن في بطولة الكونفيدرالية وبطولة دوري أبطال إفريقيا بداية من العام القادم. ويطلب من الاتحادات الأعضاء أن تقوم بتسجيل ممثليها على نظام CAF لإدارة المحتوى (CMS) مستدلة بالسيناريوهات التالية: - بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي أكملت موسم 2019/20، الفرق المتقدمة للمشاركة يجب أن تكون هي الفرق المتأهلة من المسابقات الوطنية لموسم 2019/20 بما يتطابق مع مواصفات المشاركة المذكورة في المواد 2 و3 فصل 4 من اللوائح. Advertisements - بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي لم تكمل موسم 2019/20 لكنها وضعت معايير لتصنيف الأندية أو القيام بعملية موائمة لترتيب المسابقات الوطنية لموسم 2019/20، الفرق المشاركة يجب أن تكون هي الفرق المتأهلة عن المسابقات الوطنية 2019/20 بما يتطابق مع مواصفات المشاركة المذكورة في المواد 2 و3 فصل 4 من اللوائح. - بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي لم تكمل موسم 2019/20 واعتبرت الموسم ملغيًا، الفرق المشاركة ستكون هي نفس الفرق التي شاركت في موسم مسابقات 2019/20 مع الوضع في الاعتبار الحصة المخصصة لكل اتحاد طبقًا لتصنيفه. - بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي لم يكتمل الموسم بها بعد أو لم تتمكن من إنهاء الموسم قبل الموعد المحدد للتقديم، سيكون مطلوبًا منها اختيار أحد المعايير المذكورة أعلاه لتحديد ممثليها على أن يخضع الأمر لموافقة CAF.

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