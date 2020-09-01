الرياضة

علاء حسن مديرا فنيا لكرة الصالات بالإعلاميين

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أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الإعلاميين برئاسة المحاسب طارق الشرباصي إسناد مهمة المدير الفني لفريق كرة الصالات بنادي الإعلاميين الرياضي بالسادس من أكتوبر إلى علاء حسن والذي له خبرة كبيرة  في مجال كرة القدم بشكل عام ، وكرة الصالات بشكل خاص منذ ان كان لاعبا بنادي الاعلاميين والعديد من الاندية المختلفة .

وأعرب علاء حسن عن سعادته بثقة مجلس الادارة ، ودوره الهام في توفير كافة الامكانات الفنية والبشرية ودعمه لفريق كرة القدم " الصالات " . 

واضاف حسن ان فريق كرة القدم " الصالات " اجري العديد من التدريبات ومعسكر استعدادا لاستئناف بطولة الدوري ، مؤكدا باذن الله علي قدرة  الفريق علي تحقيق نتائج متميزة خلال بطولة الدوري 

يذكر ان علاء حسن بدا مشواره مع كرة الصالات كلاعب في فريق نجمة سيناء وبعده جولدي مرورًا بالعديد من الأندية حتى وصل للقيادة الفنية لفريق كرة الصالات لنادي الإعلاميين الذي يحتل المركز الثاني بالدوري المصري لكرة الصالات

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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