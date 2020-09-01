نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاء حسن مديرا فنيا لكرة الصالات بالإعلاميين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الإعلاميين برئاسة المحاسب طارق الشرباصي إسناد مهمة المدير الفني لفريق كرة الصالات بنادي الإعلاميين الرياضي بالسادس من أكتوبر إلى علاء حسن والذي له خبرة كبيرة في مجال كرة القدم بشكل عام ، وكرة الصالات بشكل خاص منذ ان كان لاعبا بنادي الاعلاميين والعديد من الاندية المختلفة .
وأعرب علاء حسن عن سعادته بثقة مجلس الادارة ، ودوره الهام في توفير كافة الامكانات الفنية والبشرية ودعمه لفريق كرة القدم " الصالات " .
واضاف حسن ان فريق كرة القدم " الصالات " اجري العديد من التدريبات ومعسكر استعدادا لاستئناف بطولة الدوري ، مؤكدا باذن الله علي قدرة الفريق علي تحقيق نتائج متميزة خلال بطولة الدوري
يذكر ان علاء حسن بدا مشواره مع كرة الصالات كلاعب في فريق نجمة سيناء وبعده جولدي مرورًا بالعديد من الأندية حتى وصل للقيادة الفنية لفريق كرة الصالات لنادي الإعلاميين الذي يحتل المركز الثاني بالدوري المصري لكرة الصالات
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