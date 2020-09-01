نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بالأهلي لـ'الفجر الرياضي': المفاوضات توقفت بشأن المحمدي وهذا موقف أسامه جلال في المقال التالي
وأوضح المصدر خلال تصريحات خاصة لـ'الفجر الرياضي'، أن الأهلي أغلق ملف التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأضاف المصدر: "الإسماعيلي زاد في مطالبه المادية للتخلي عن اللاعب، بعدما وصلت المفاوضات لنقطة اتفاق، وهو ما رفضه المارد الأحمر".
وتابع عن موقف النادي من التعاقد مع أسامه جلال مدافع إنبي: "الرؤية لم تتضح بعد بشأن الحصول على توقيع اللاعب، بالموسم الجديد".
واختتم: "المفاوضات مازالت جارية بين الناديين، إلا أن الفريق البترولي لم يمنح الرد الأخير حول إتمام الصفقة، وطالبوا بتأجيل المفاوضات حتى نهاية الموسم الجاري".
ويسعى النادي الأهلي، لتوفير التعاقدات المطلوبة من جانب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، استعدادًا للموسم الجديد وبطولة دوري أبطال إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مصدر بالأهلي لـ'الفجر الرياضي': المفاوضات توقفت بشأن المحمدي وهذا موقف أسامه جلال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.