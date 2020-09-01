الرياضة

مفاجأة.. مانشستر سيتي يطلب ضم ميسي مجانا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي للتراجع عن فكرة ليونيل ميسي قائد برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أن مانشستر سيتي درس الموقف المالي له بشكل أعمق خلال الساعات الماضية وعلم أنه لن يستطيع أن يضم ميسي ويدفع قيمة انتقال لصالح برشلونة بالإضافة لراتب اللاعب الضخم لذلك لا سبيل إلا من خلال صفقة مجانية.

 

ويرغب ميسي في الرحيل عن طريق المحكمة الرياضية والاتحاد الدولي لكرة القدم، مما يعني أن مانشستر سيتي سيكون عليه تعويض برشلونة من الناحية المادية.

 

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وأشارت الصحيفة إلى أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أخطر ميسي بضرورة البقاء في برشلونة وأن إنهاء مسيرته في كامب نو هو الخيار المثالي.

 

جدير بالذكر أن خورخي ميسي والد ليونيل ووكيله سيجلس مع برشلونة غدَا من أجل مناقشة مستقبل قائد النادي الكتالوني.

 

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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