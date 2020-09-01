نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. مانشستر سيتي يطلب ضم ميسي مجانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي للتراجع عن فكرة ليونيل ميسي قائد برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أن مانشستر سيتي درس الموقف المالي له بشكل أعمق خلال الساعات الماضية وعلم أنه لن يستطيع أن يضم ميسي ويدفع قيمة انتقال لصالح برشلونة بالإضافة لراتب اللاعب الضخم لذلك لا سبيل إلا من خلال صفقة مجانية.

ويرغب ميسي في الرحيل عن طريق المحكمة الرياضية والاتحاد الدولي لكرة القدم، مما يعني أن مانشستر سيتي سيكون عليه تعويض برشلونة من الناحية المادية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أخطر ميسي بضرورة البقاء في برشلونة وأن إنهاء مسيرته في كامب نو هو الخيار المثالي.

جدير بالذكر أن خورخي ميسي والد ليونيل ووكيله سيجلس مع برشلونة غدَا من أجل مناقشة مستقبل قائد النادي الكتالوني.