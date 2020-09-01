نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يطالب الأهلي بالتعاقد مع صفقة جديدة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - طالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية إدارة النادي بتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكد فايلر إلى إدارة القلعة الحمراء على ضرورة تدعيم خط الدفاع في الصيف الحالي بصفقات مميزة بسبب العجز الذي يعاني منه حاليا ووقوع اللاعبين في العديد من الأخطاء.
وطلب فايلر من إدارة النادي الأهلي التعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيمن ليعوض رحيل أحمد فتحي ولاعب مميز في قلب الدفاع خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
ويحتل النادي الأهلي حاليا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.
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