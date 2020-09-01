الدوري المكسيكي.. ليون يصعد للمركز الثاني بالفوز على أطلس جوادالاخارا

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أحمد جودة - القاهرة - صعد فريق ليون إلى المركز الثاني في الدوري المكسيكي بعدما تغلب على أطلس جوادالاخارا 2 / 1 صباح الثلاثاء في ختام منافسات المرحلة السابعة من المسابقة.
ورفع ليون رصيده إلى 14 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق نقطتين خلف كروز أزول المتصدر، بينما تجمد رصيد أطلس جوادالاخارا عند خمس نقاط في المركز الثامن عشر الأخير.
وافتتح أطلس جوادالاخارا التسجيل مبكرا بهدف أحرزه أليكس إيبارا مينا في الدقيقة العاشرة.
وبعدها، حسم ليون المباراة لصالحه بهدفين سجلهما إيمانويل جيجليوني وفيرناندو نافارو في الدقيقتين 35 و38 .
وأنهى أطلس جوادالاخارا المباراة بعشرة لاعبين فقط، حيث طرد ادييرث أورتيجا من صفوف الفريق في الدقيقة 63 إثر حصوله على الإنذار الثاني.
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