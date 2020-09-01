نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يدرس منح أجاي إجازة للسفر إلى نيجيريا قبل موقعة الوداد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأحمر إجازة للسفر إلى نيجيريا قبل خوض نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لقضاء إجازة أسرية هناك.
ويهدف المدرب السويسري بمنح أجاي إجازة أسرية لتهيئة اللاعب نفسيا واستعادة مستواه، على غرار المالي أليو ديانج وذلك قبل مباراة الوداد المغربي.
وتراجع مستوى اللاعب النيجيري في الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي، وتحديدًا عقب استئناف بطولة الدوري بعد أزمة كورونا، حيث فسر فايلر ذلك لعدم زيارة اللاعب لأسرته لفترة طويلة، وذلك خلال إحدى المؤتمرات الصحفية للمدرب السويسري.
ويواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم ٢٦ من الشهر الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فايلر يدرس منح أجاي إجازة للسفر إلى نيجيريا قبل موقعة الوداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.