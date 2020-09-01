الرياضة

فايلر يدرس منح أجاي إجازة للسفر إلى نيجيريا قبل موقعة الوداد

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أحمد جودة - القاهرة - يدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأحمر إجازة للسفر إلى نيجيريا قبل خوض نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لقضاء إجازة أسرية هناك.

ويهدف المدرب السويسري بمنح أجاي إجازة أسرية لتهيئة اللاعب نفسيا واستعادة مستواه، على غرار المالي أليو ديانج وذلك قبل مباراة الوداد المغربي.

وتراجع مستوى اللاعب النيجيري في الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي، وتحديدًا عقب استئناف بطولة الدوري بعد أزمة ، حيث فسر فايلر ذلك لعدم زيارة اللاعب لأسرته لفترة طويلة، وذلك خلال إحدى المؤتمرات الصحفية للمدرب السويسري.

ويواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم ٢٦ من الشهر الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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