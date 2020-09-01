نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. اشبيلية يعلن ضم راكيتيتش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي إشبيلية الإسباني رسميا من التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم نادي برشلونة بشكل رسمي اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن إشبيلية منذ قليل عبر موقعه الرسمي عن تعاقده مع راكيتيتش بعقد يمتد إلى موسمين مقبلين قادما من صفوف نادي برشلونة.

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ونشر إشبيلية صورة للنجم الكرواتي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وعلق عليها قائلا: "راكيتيتش عاد إلى المنزل وهو لاعب جديد".

وقد كلفت صفقة انتقال راكيتيتش إلى إشبيلية النادي الإسباني حوالي ١.٥ مليون يورو بالإضافة إلى ٩ مليون يورو كمتغيرات يحصل عليها ناكي برشلونة.

يذكر أن إيفان راكيتيتش سبق له ولعب لصفوف نادي إشبيلية في موسم 2011 واستمر معهم حتى موسم 2014 قبل الانضمام إلى صفوف نادي برشلونة.