وحيد يقود الجبهة اليسرى للأهلي أمام وادي دجلة

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أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدفع بمحمود وحيد ظهير أيسر الفريق في المباراة المقبلة أمام وادي دجلة.
ويواجه الأهلي نظيره وادي دجلة يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
استقرار فايلر على الدفع بوحيد في مركز الظهير الأيسر أمام وادي دجلة بسبب غياب علي معلول عن المباراة للإيقاف.
وحصل معلول على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الأهلي الماضية أمام المقاولون العرب بالشوط الثاني والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدفين دون رد.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد ٦٢ نقطة بعد مرور ٢٣ جولة حيث حقق الفوز في ٢٠ مباراة وتعادل في مباراتين وخسر في لقاء وحيد.
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