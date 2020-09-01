الرياضة

الزمالك يطرد 11 لاعب في الميركاتو الصيفي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يطرد 11 لاعب في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الجهاز الفني بنادي الزمالك بشكل كبير على أسماء الراحلين عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينوي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك الإطاحة بحاولي 11 لاعب دفعه واحده من صفوف الفريق الأبيض خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد كارتيرون إلى إدارة نادي الزمالك أن اللاعبين الذين ينوي الاستغناء عنهم هو ليس في حاجة لخدماتهم فنية ومن الأفضل الاستفادة منهم ماديا.

وينوي كارتيرون الاستغناء عن كل من: كريم بامبو وعمر السعيد ومحمد عنتر ومحمد عواد ومحمد حسن وكابونجو كاسونجو، بالإضافة إلى كل من المعارين معروف يوسف وحسام باولو ورزاق سيسيه وأحمد رفعت وأحمد كابوريا.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الزمالك يطرد 11 لاعب في الميركاتو الصيفي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

قد تقرأ أيضا