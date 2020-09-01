مصدر بـ بيراميدز لـ دوت الخليج: عبد الله السعيد خارج مواجهة الزمالك رسميا

وكان السعيد قد غاب عن مباراتي بيراميدز ضد أسوان والإنتاج الحربي في الدوري، على إثر هذه الإصابة.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك بعد غدٍ الخميس، في تمام الثامنة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويتساوى الزمالك وبيراميدز في رصيد بـ 25 نقطة لكل فريق في تقاسم للمركز الثاني خلف الأهلي المتصدر.