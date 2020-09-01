الجماهير تتوقع نتيجة مبارة الزمالك وبيراميدز فى الدوري.. فيديو

عدسة دوت الخليج استطلعت أراء الجماهير حول اللقاء لمعرفة من الأقرب للفوز من وجهة نظرهم.
وقال "عبد الرحمن جمال" إن الزمالك سيفوز علي بيراميدز بسهولة ولكن اللقاء سيكون صعبا.
وأوضح "على محمد" أن الدوري محسوم للأهلي ولكن يجب على الزمالك أن يحسم المركز الثاني على الأقل بالفوز على بيراميدز .
وأضاف "سامى ابراهيم" أن بيراميدز "فرقة ثقيلة" وهي الأقرب للفوز والزمالك أصبح مغرورا بعد الفوز على الأهلي.
وتوقع "مصطفى شعبان" تعادل الفريقين نظرا لتقارب المستويات بين اللاعبين.
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