الكشف عن موعد ظهور رمضان صبحى بـ تيشيرت بيراميدز

وأعلن النادي الأهلى فى وقت سابق إبلاغ رمضان صبحى لاعب الفريق المعار إليه من هيدرسفيلد الإنجليزى أمير توفيق رئيس لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء رفضه البقاء ورغبته فى الإنتقال لنادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل.
وأثار قرار رمضان صبحى برفضه البقاء فى النادي الأهلى غضبا كبيرا بين جماهير القلعة الحمراء ضد مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب خاصة بعدما سبقه شريف أكرامى وأحمد فتحى اللذين رفضا التجديد وقرارا الإنتقال لبيراميدز أيضا .
وعلم دوت الخليج أن أكتوبر المقبل سيشهد موعد ظهور رمضان صبحى بفانلة بيراميدز بشكل رسمى خاصة بعدما اقترب النادي من حسم إجراءات انتقاله من هيدرسفيلد الى الفريق السماوى .
وقالت مصادر داخل نادي بيراميدز أن رمضان صبحى لن ينتقل الى الخليج قبل اللعب لبيراميدز والمساهمة مع فريقه فى الموسم المقبل بالتتويج بالبطولات .
وتوج رمضان صبحى بلقب أفضل لاعب فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما التى توج بها الفراعنة باللقب وحسموا بطاقة التأهل لأوليمبياد طوكيو 2021 .
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