بعد انضمامه لـ إشبيلية.. ماذا قدم راكيتيتش مع برشلونة في 6 سنوات

أعلن نادي برشلونة الإسباني، رحيل لاعبه إيفان راكيتيتش، نجم وسط الفريق ومنتخب كرواتيا، إلى إشبيلية فريقه السابق. وكتب الحساب الرسمي لبرشلونة عبر "تويتر": "اتفاق بشأن انتقال راكيتيتش إلى نادي إشبيلية مقابل 1.5 مليون يورو + 9 ملايين كمتغيرات". وأضاف: "شكرًا راكيتيتش وبالتوفيق في بقية مشوارك". ويستعرض "دوت الخليج" أبرز ماقدمه اللاعب الكرواتي في خلال 6 سنوات مع برشلونة: - لعب راكيتيتش 310 مباريات بقميص برشلونة حيث سجل 36 هدفا وأحرز العديد من البطولات مع الفريق وتتضمن في:. Advertisements * 4 بطولات دوري إسباني * بطولتين سوبر إسباني * 4 بطولات كأس إسباني * بطولة دوري أبطال أوروبا ، سوبر أوروبي ، بطولة كأس العالم للأندية

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