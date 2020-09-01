استعدادات من نار.. سيراميكا كليوباترا يرعب منافسيه قبل استئناف النشاط

خاض فريق سيراميكا كليوباترا معسكرا مغلقا في مدينة الإسكندرية استمر لمدة ثمانية أيام استعدادا لعودة منافسات دورى القسم الثاني بمجموعة القاهرة .

ولعب الفريق تحت قيادة هيثم شعبان 4 مباريات ودية امام كلا من دمنهور وسبورتنج وفاركو والرجاء حيث حقق الفوز في جميع المواجهات .

حقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز في الأولى على دمنهور بهدفين مقابل هدف سجلهما أحمد غنيم وشادي حسين، ثم فاز على سبورتنج بهدف شريف دابو، ثم على فاركو بهدف محمود المغربي وأخيرا امام الرجاء بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف عن طريق عبدالله بيكا وهدفين لمحمد شاهين .

وتنطلق منافسات دورى القسم الثاني يوم 20 سبتمبر المقبل حيسبما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بعد فترة توقف دامت لأكثر من 5 أشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا .

أعلنت لجنة المسابقات في القسم الثاني باتحاد الكرة، مواعيد مباريات الجولات الخمس المتبقية بدوري القسم الثاني للمجموعة الثانية لينطلق بمباريات الجولة الثامنة عشرة يوم الإثنين 21 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن تقام المباريات بواقع مباراة كل خمسة أيام على أن ينتهي الموسم بنهاية الجولة 22 يوم 2 أكتوبر.

وجاءت مباريات سيراميكا كليوباترا كالتالي:

يلعب نادي سيراميكا كليوباترا مباراته الأولى أمام كوكاكولا على ملعب استاد السويس الجديد يوم الاثنين 21-9-2020 في تمام الساعة الثالثة والنصف.

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وبعدها يحل سيراميكا كليوباترا ضيفا علي منتخب السويس في استاد السويس الجديد يوم السبت الموافق 26-9-2020 في تمام الساعة الثالثة والنصف.

ويستضيف سيراميكا كليوباترا نادي النجوم يوم الخميس 1-10 علي ملعب السويس الجديد في تمام الساعة الثالثة مساءً.

نادي المريخ يستضيف سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء 7-10 في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وقال معتز البطاوي المشرف علي قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا : "نادي سيراميكا كليوباترا سيخوض المباريات بكل قوة، وكان من الطبيعي والمنطقي أن تعود البطولة بنفس ترتيب مبارياتها، وكنا نعمل طوال الفترة الماضية على هذا الأمر، وإعلان الجدول يعتبر خطوة مهمة في طريق عودة الدوري".

وأضاف: "فريقنا متصدر جدول الترتيب، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في المباريات الخمس المقبلة، وتحقيق الفريق حلم الصعود إلى الدوري الممتاز، في ظل وجود كوكبة من النجوم واللاعبين هم الأبرز والافضل في دوري الدرجة الثانية، يقودهم جهاز فني على أعلى مستوى بقيادة هيثم شعبان".

وعن فارق الأيام الخمسة بين كل مباراة قال: "هذا قرار جيد حتى تنتهي المسابقة بشكل سريع، ويعرف كل نادي موقفه من الموسم الجديد، فالأندية الثلاثة الصاعدة ستجد الوقت المناسب لتدعيم صفوفها تمهيدا للمشاركة في الدوري الممتاز، والهابطون كذلك استعدادا لدوري الدرجة الثالثة، ومن يستمر في الدرجة الثانية، سيتمكن من وضع خطته وميزانيته للمحاولة مرة أخرى".

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا صدراة جدول ترتيب دورى القسم الثاني برصيد 32 نقطة ويعتبر المرشح الأول للصعود إلى الدوري الممتاز، في ظل تبقي 5 جولات فقط على نهاية المسابقة.