تعرف على المباريات التي سيغيب عنها عمرو السولية عن الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الطبى بالأهلي عن مدة غياب عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، عن التدريبات والمباريات بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق الأحمر ضد المصري البورسعيدي بالجولة 23 من الدوري الممتاز والتي فاز بها الأهلي 2-0.
وأكد الجهاز الطبي للأهلي إصابة "السولية" بتمزق بسيط فى العضلة الأمامية، وسيغيب اللاعب عن تدريبات ومباريات فريقه لمدة أسبوعين (15 يومًا)، وسوف يفقد الفريق جهوده في مباريات الدوري الممتاز القادمة.
وسيغيب عمرو السولية عن الأهلي في 3 مباريات على أقل تقدير، حيث تأكد غيابه عن مباراة وادي دجلة بالجولة 24 بالدوري الممتاز المقرر لها الجمعة القادمة.
كما سيغيب السولية عن مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الجولة الخامسة والعشرين والمقرر لها الاثنين الموافق السابع من سبتمبر، وقد يمتد غياب لاعب وسط الأحمر لمباراة الإسماعيلي بالجولة السادسة والعشرين والتي لم يتحدد موعدها بعد.
وشارك صاحب الـ30 عامًا مع الأهلي في 35 مباراة بالموسم الحالي (21 بالدوري – 12 في دوري أبطال إفريقيا – 2 بكأس السوبر المصري)، وسجل 4 أهداف وصنع 5 أهداف.
ويعتلي النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري هذا الموسم برصيد 62 نقطة، متفوقا بـ17 نقطة على أقرب ملاحقيه فريقي بيراميدز والزمالك ويمتلك كل منهما 45 نقطة.
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