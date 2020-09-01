نجم برشلونة يكشف عن استمراره مع الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - كشف نجم فريق برشلونة الدنماركي مارتين برايثوايت، عن رغبته في استكمال الأربع سنوات التي وقع عليها مع النادي الكتالوني، ناهي أي مفاوضات مع أندية أخرى للرحيل.
ووفقاً لما ورد بصحيفة "بي تي" الدنماركية "لنكن صرحاء، لم أتحدث مع أحد لتغيير النادي ولم أفكر حتى في الأمر. لا أفكر سوى في كيفية إعدادي للعب جيدا مع برشلونة الموسم المقبل، أتشوق للعب مجددا والتتويج بالعديد من الألقاب".
واستكمل:" انتقلت للفريق الكاتالوني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضي، وذلك لتعويض إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي إلى أنه من الرائع اللعب في برشلونة وأن النادي أيضا سعيد بوجوده".
وأختتم "أرى نفسي مستمر هناك لفترة طويلة. وكيل أعمالي لم يحدثني عن عروض من الخارج، لهذا ليس هناك أي شيء في هذا الأمر".
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