الرياضة

تعرف على المباراة الأولى لشيكابالا مع الزمالك عقب العودة من الإيقاف

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على المباراة الأولى لشيكابالا مع الزمالك عقب العودة من الإيقاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم وقائد نادي الزمالك من العودة للمشاركة في المباريات مرة أخرى مع الفريق الأبيض الفترة المقبلة عقب انتهاء فترة إيقافه.

وغاب شيكابالا عن المشاركة في مباريات الزمالك منذ مباراة كأس السوبر المصري الماضية ضد النادي الأهلي بسبب إيقافه على أحداث اللقاء وقتها.

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وانتهت عقوبة شيكا عقب مباراة الزمالك وانبي الماضية في الدوري المصري حيث كانت أخر مباراة لن يتواجد فيها مع الفارس الأبيض.

وتواجد شيكابالا في تدريبات الزمالك الجماعية منذ عدة أيام وتم وضع برنامج خاص له لتجهيزه للمشاركة في مباراة بيراميدز المقبلة بشكل طبيعي عقب انتهاء عقوبته.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي بيراميدز يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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