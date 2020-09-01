قرعة الدور التمهيدي الثالث من الدوري الأوروبي

أوقعت قرعة الدور التمهيدي الثالث لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم التي سحبت الثلاثاء فريقي توتنهام الإنكليزي وميلان الإيطالي في مواجهتين سهلتين.



ويحل توتنهام ضيفا على أحد مضيفيه بوتوساني الروماني او شكينديجا المقدوني الشمالي في الدور الثالث المقرر في 24 سبتمبر الحالي، لكن شريطة أن ينجح رجال المدرب جوزيه مورينيو في تخطي الدور التمهيدي الثاني حيث سيواجهون مضيفهم لوكوموتيف بلوفديف البلغاري في 17 الحالي.

في المقابل، سيلعب ميلان على أرضه في الدور الثالث مع أحد ضيفيه بودو غليمت النروجي او زالجيريس فيلنيوس الليتواني، وذلك في حال تخطيه مضيفه شامروك روفرز الايرلندي في الدور التمهيدي الثاني.

وتقام منافسات الأدوار التمهيدية بنظام الإقصاء المباشر وليس ذهابا وإيابا ووراء أبواب موصدة وذلك بسبب تفشي وباء "كوفيد-19"، علما بأن الفرق المتأهلة عن الدور التمهيدي الثالث ستخوض الملحق المؤهل لدور المجموعات.

وبدورها تخوض فرق ايندهوفن الهولندي وسلتيك الإسكتلندي وسبورتينغ لشبونة البرتغالي وغلطة سراي وبشيكتاش التركيان اختبارات سهلة في طريقها الى الملحق.

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وينتظر ايندهوفن الفائز من مواجهات نومي كالجو الإستوني ومورا السلوفيني وابهوس الدنماركي، وسلتيك الفائز من مواجهة ريغا اللاتفي وتري فيوري من سان مارينو، وسبورتينغ لشبونة الفائز من فايكينغ النروجي وابردين الإسكتلندي، وبشيكتاش المتأهل عن مواجهة بوراتش بانيا لوكا البوسني وريو آفي البرتغالي.

ويلعب غلطة سراي مع مضيفه نيفتشي الأذربيجاني في الدور الثاني، على أن يلاقي، في حال تأهله، أحد ضيفيه رينوفا المقدوني الشمالي أو هايدوك سبليت الكرواتي.

ويحل رينجرز الإسكتلندي ضيفا على لينكولن من جبل طارق في الدور الثاني، وفي حال تأهله سيحل ضيفا على الفائز من مواجهة بروغريس اللوكسمبورغي وفيليم تيلبورغ الهولندي.

وكالات