قواعد تقليل الاغتراب 2020 لطلاب الثانوية العامة علمي وأدبي من بوابة الحكومة المصرية

نتابع معكم كافة تفاصيل قواعد تقليل الاغتراب 2020 لطلاب الثانوية العامة المصرية، حيث يستعد طلاب الصف الثالث الثانوي لتسجيل رغبات الكليات والمعاهد خلال الايام المقبلة في المرحلة الثانية والثالثة بعد أن ظهرت نتيجة تنسيق المرحلة الاولي، ويسعي الطلاب والطالبات إلي تسجيل رغباتهم في المحيط الجغرافي ليكونوا قريبين في السكن من الجامعة، وسنوافيكم بتفاصيل شروط تقليل الاغتراب للطلاب الراغبين في التقديم وأيضا خطوات تقليل الاغتراب من خلال بوابة الحكومة المصرية.

قواعد تقليل الاغتراب 2020

الغرض الأساسي من تحويل الطالب ضمن تحويلات تقليل الاغتراب من جامعة إلي اخري او من كلية إلي اخري هو تقليل الاغتراب بحيث يلتحق بكلية في المنطقة (أ)، وليس الغرض من تحويلات تقليل الاغتراب هو تغيير رأى الطالب وإعادة ترشيحه في موقع آخر، وتم إعلان قواعد تقليل الاغتراب 2019 من خلال بوابة الحكومة المصرية للتنسيق.

شروط تقليل الاغتراب

سنوافيكم بتفاصيل شروط تقليل الاغتراب وهي كالتالي:

تحويل إلى كلية غير مناظرة

يسمح للطالب المقبول في كلية خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، ويجب استيفاء قواعد تقليل الاغتراب كالتالي:

حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات، الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها “انتظام – انتساب” وفي الغالب تكون الكلية أقل في التنسيق أو لها نفس تنسيق الكلية الحالية.

استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت

تحويل إلى كلية مناظرة

يسمح للطالب المقبول في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط بغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، وفي حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي (أ) يسمح للطالب بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية (أ)

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تسجيل رغبات المرحلة الثانية

تسجيل رغبات المرحلة االثانية وتعديلها متاح لطلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة علمي علوم وعلمي رياضة وادبي، وذلك بداية من يوم الاثنين حتي يوم السبت في تمام الساعة 7 مساء لمدة 5 ايام متواصلة، ثم يتم اغلاق باب التقديمات والتعديلات ليتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

تسجيل الرغبات

خلال الاسبوع القادم تبدأ مكاتب التنسيق في استقبال طلبات طلاب المرحلة الثالثة بالثانوية العامة المصرية وذلك بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

التحويل المناظر لتقليل الاغتراب

أما للطلاب الراغبين في التحويل المناظر لتقليل الاغتراب في الكليات التي تطبق نظامي القبول (الانتظام – الانتساب الموجه) يجب مراعاة الحالات التالية:

الحالة الاولي

إذا قبل الطالب في كلية (انتظام) ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيجب توفر الشروط التالية:

إذا كان حاصل على مجموع اكثر من أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يريد التحويل إليها طبقاً لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقاً لنظام (الانتظام). إذا كان حاصل على مجموع يساوي أو أقل من أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يريد التحويل إليها طبقاً لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقاً لنظام (الانتساب الموجه).

الحالة الثانية

في حال قبول الطالب في كلية (انتساب موجه) ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة وفقاً لنظام (الانتساب الموجه) فقط ولا يجوز قيده وفقاً لنظام الانتظام، ويتم اتمام القواعد التالية: