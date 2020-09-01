قواعد التوزيع الجغرافي للتنسيق 2020 اساسيات التوزيع الجغرافي للكليات والمعاهد

يجب علي طلاب الثانوية العامة المصرية قبل تحديد الكليات والمعاهد في رغبات مكتب التنسيق يجب علي الطلاب أن يكونوا علي علم تام بتفاصيل قواعد التوزيع الجغرافي للتنسيق 2020، ويترقب طلاب الثانوية العامة مستوفي شروط الحد الادني للمرحلة الثانية بدء التنسيق وتسجيل رغبات القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة وسنتابع معكم أيضا رابط معرفة تنسيق الكليات 2018 عبر بوابة الحكومة المصرية لطلاب الثانوية العامة علمي وادبي، وذلك لتحديد توقعات تنسيق الثانوية العامة 2020

قواعد التوزيع الجغرافي

نتابع معكم قواعد التوزيع الجغرافي فقد تم إعلان جداول التوزيع الجغرافي ليكون في 3 مجموعات (أ، ب، ج) ويكون ترتيب رغبات الطلاب للكليات التي يرغبون الالتحاق بها مترتبة من (أ) إلى (ج)، ويجب أن يختار الطالب كليات النطاق الجغرافي (أ) أولا ولا يستطيع البدء في اختيار كليات النطاق الجغرافي (ب)، قبل أن يستكمل اختيار جميع كليات النطاق الجغرافي (أ).

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التوزيع الجغرافي للكليات

تنسيق الكليات 2018

رابط بيان بالحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد المجموعة الأدبية لعام 2018

رابط بيان بالحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد المجموعة العلمية لعام 2018

قواعد التوزيع الجغرافي للتنسيق

طلاب (الخانكة – شبرا الخيمة – شبين القناطر – القناطر الخيرية- قلوب – أبو زعبل – الخصوص – العبور)، التابعة لمحافظة القليوبية يكون قبولهم أولا بجميع كليات جامعة عين شمس أو جامعة بنها، ماعدا كلية الهندسة فيقتصر قبولهم أولاً على كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها، عدا طلاب منطقة العبور لهم الحق في إبداء رغبتهم بكلية الهندسة جامعة عين شمس كاختيار أول. القبول بالمعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية، لها توزيع جغرافي خاص بها ولا يخضع للتوزيع الوارد بهذه الجداول. القبول بالمعاهد الخاصة متاح أمام جميع الطلاب، ولا يطبق عليها نظام التوزيع الجغرافي والإقليمي. طلاب المدارس ذات الطبيعة الخاصة «المتفوقين، المكفوفين، الحربية، الثانوية العسكرية، الداخلية، البالية، الثانوية الرياضية»، يتم ترشيحهم طبقا للقواعد التي تنطبق على عنوان السكن المدون باستمارة البيانات الأولية

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