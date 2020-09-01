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خطوات حجز موعد مستوصف في الكويت

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نعرض لمتابعينا الكرام من المقيمين بالكويت تفاصيل وخطوات حجز موعد مستوصف في الكويت، حيث أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن قدرة المواطن المريض من حجز موعد للكشف الطبي وذلك حتى قبل مغادرته للمنزل والذهاب إلى المستوصف، وذلك في في اطار خطة الدولة للتسهيل على المواطنين لعدم حدوث زحام وتكدسات في المراكز الصحية خاصة بعد انتشار جائحة فيروس .

حجز موعد مستوصف في الكويت

قدمت وزارة الصحة في الكويت بمساعدة المواطنين من خلال رابطا الكترونيا يمكنهم من حجز موعد للذهاب لعمل الفحوصات وذلك للاطمئنان والتأكد من عدم اصابتهم فيروس كورونا، وذلك لتوفير الأمان وأيضا للكشف المبكر عن الاصابة.

حجز موعد مستوصف في الكويت
حجز موعد مستوصف في الكويت

خطوات حجز مستوصف في الكويت

شددت وزارة الصحة على المواطنين بضرورة قيامهم بالحجز المسبق بموعد لتلقي الفحص الطبي وذلك الكترونيا، وأنه من لم يقم بالحجز لن يحصل على الخدمة الطبية وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا لضمان حماية المواطنين وعدم تعرضهم لخطر الاصابة نتيجة الاختلاط والزحام، وفيما يلي خطوات الحجز:

  1. ادخل على موقع وزارة الصحة من هنا 
  2. انقر على خدمة حجز موعد بالمراكز الصحية
  3. ادخل الرقم المدني
  4. ادخل الرقم المسلسل
  5. اختر المركز الصحي
  6. ادخل العيادة.
  7. ادخل رقم الهاتف
  8. ادخل البريد الالكتروني
  9. ادخل التاريخ الذي يناسبك
  10. اختر الموعد المناسب لك

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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