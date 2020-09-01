المعاهد الخاصة المعتمدة 2020 في مصر تابع تنسيق المعاهد الخاصة وشروط التقديم من بوابة الحكومة المصرية

نقدم لكم المعاهد الخاصة المعتمدة 2020 الموجودة في جمهورية مصر العربية وفي الأولوية بالتأكيد المعاهد الهندسية الخاصة وتنسيق معاهد الهندسة الخاصة المعتمدة، حيث يعتبر من أهم المعاهد في مصر والتي عليها إقبال شديد من الطلاب هي المعاهد الخاصة بالدراسات الهندسية وبالإضافة إلى المعاهد الخاصة أيضاً بدراسة الطب.

المعاهد الخاصة المعتمدة 2019

نقدم لكم أشهر المعاهد الخاصة وأكثر التخصصات المطلوبة في مصر وتتميز تلك المعاهد عن غيرها بأنها معتمدة من قبل الدولة وترتيبها في التنسيق الإلكتروني في السنين السابقة أعلى من غيرها، وتضم قائمة أهم المعاهد:

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بورسعيد

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ب 6 أكتوبر

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان – فرع قنا

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية الشرقية

المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة

المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة

المعهد العالي للتعاون والارشاد الزراعي بأسيوط

المعهد العالي للدراسات الأدبية بكنج مريوط – الإسكندرية

المعهد العالى للفنون التطبيقية ب6 أكتوبر

المعهد العالى للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس

المعهد التكنولوجي العالى بالعاشر من رمضان 6 اكتوبر

معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والادارة بالتجمع الاول

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا ب6 اكتوبر

المعهد العالى للهندسة ب6 اكتوبر

المعهد العالى للهندسة بمدينة الشروق

معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق مصر إسماعيلية

معهد الاسكندرية العالى للهندسة والتكنولوجيا بسموحة

أكاديمية أخبار اليوم ب6 اكتوبر

معهد طيبة العالى للهندسة بالمعادى

الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بامبابة – الجيزة

المعهد العالى للهندسة بمدينة 15 مايو

المعهد الكندي العالى لتكنولوجيا الهندسة بالتجمع الخامس

معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعريش

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ

معهد الصفوة العالي للهندسة بالقليوبية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

معهد الدلتا العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا

تابع باقي المعاهد الخاصة المعتمدة وتنسيقها وشروط التقديم كلها وقرارات المعادلة من بوابة الحكومة المصرية

معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا، طريق مصر الإسماعيلية

1- الثانوية العامة الشعبة الهندسية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية 2- الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات بحد أدنى 75 % من المجموع الكلى 3- دبلوم المدارس الصناعية نظام الخمس سنوات بحد ادنى 70% من المجموع الكلي للدرجات 4- المعاهد الفنية الصناعية

تنسيق الثانوية العامة 2019

اخبار تنسيق المرحلة الاولى 2019 الكليات المتاحة علمي علوم وعلمي رياضة وتفاصيل مؤشرات تنسيق الكليات 2020 وقواعد تقليل الاغتراب والتوزيع الجغرافي

قواعد تقليل الاغتراب 2019 لطلاب الثانوية العامة المصرية علمي وأدبي وكل الأخبار من خلال بوابة الحكومة المصرية للتنسيق

المعهد العالى للهندسة ب6 اكتوبر

الثانوية العامة الشعبة الهندسية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية 2- الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات بحد ادنى 75 % من المجموع الكلى 3- دبلوم المدارس الصناعية نظام الخمس سنوات بحد ادنى 70% من المجموع الكلي للدرجات Advertisements 4- المعاهد الفنية الصناعية

ا لمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش

1- الثانوية العامة الشعبة الهندسية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية 2- الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات بحد ادنى 75 % من المجموع الكلى 3- دبلوم المدارس الصناعية نظام الخمس سنوات بحد ادنى 70% من المجموع الكلي للدرجات 4- المعاهد الفنية الصناعية

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو