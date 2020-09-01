مصاريف الكليات الخاصة 2020 للمصريين والوافدين إعرف الحد الادنى للقبول بالجامعات الخاصة

نقدم لكم من خلال موقعنا و من خلال هذا المقال مصاريف الكليات الخاصة 2020 و تنسيق الكليات الخاصة 2020 مثل جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA وجامعة الأهرام الكندية و جامعة بدر الخاصة و جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ،حيث تعتبر تلك الجامعات من أرخص الجامعات الخاصة في مصر وكذلك من افضل الجامعات الخاصة في مصر حيث تم إعلان مؤخراً من وزارة التربية والتعليم الشروط الخاصة بالتقديم في الجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد 2020-2021 و كذلك تم إعلان المصروفات الخاصة بالجامعات الخاصة ،حيث سيبدأ التقديم في الكليات الخاصة خلال شهر أغسطس بعد إعلان نتيجة الثانوية عقب إعلان اجراءات المرحلة الأولى من التنسيق الخاص بالجامعات الحكومية المصرية.

مصاريف جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA 2020

تم الإعلان مؤخراً من خلال جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب عن كل الأوراق و الشروط الخاصة بالإلتحاق بالكليات الخاصة بالجامعة حيث يتم تقديم مستخرج رسمي و عدد 2 صورة من المؤهل الدراسي الأصلي و إن كانت الشهادة غير مصرية فلابد أن تكون موثقة من السفارة المصرية أو الخارجية المصرية وعدد 2 صورة منها و نموذج 2 جند للطلاب الذكور المصريين و عدد 6 صور شخصية.

الكلية المصروفات مصاريف جامعة اكتوبر كلية طب الأسنان بالنسبة للمصريين 155 ألف جنية مقمسة على الترمين الترم الأول والترم التاني إضافة إلى 325 يورو مصروفات الشهادة البريطانية. مصاريف جامعة اكتوبر كلية الصيدلة بالنسبة للمصريين 155 ألف جنية مقسمة على الترمين الترم الأول والترم التاني إضافة إلى مصروفات الشهادة البريطانية 325 يورو. مصاريف جامعة اكتوبر كلية الهندسة الخاصة بالنسبة للمصريين 90 ألف جنية مقسمة على الترمين الترم الأول والترم الثاني بجانب مصاريف الشهادة البريطانية 325 يورو. مصاريف جامعة اكتوبر كلية علوم الإدارة بالنسبة للمصريين 82 ألف جنية موزعة على الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني إضافة إلى المصروفات 325 يورو الخاصة بالشهادة البريطانية. مصاريف جامعة اكتوبر كلية الإعلام بالنسبة للمصريين 82 ألف جنية على الترمين الترم الأول والترم الثاني بالإضافة للمصروفات الشهادة البريطانية 295 يورو مصاريف جامعة اكتوبر كلية علوم الحاسب بالنسبة للمصريين 70 ألف جنية على الفصل الدراسي الأول و الثاني مجمعين مصاريف جامعة اكتوبر كلية الفنون والتصميم بالنسبة للمصريين 90 ألف جنية للفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني بالإضافة إلى مصروفات الشهادة البريطانية 295 يورو. مصاريف جامعة اكتوبر كلية اللغات بالنسبة للمصريين 60 ألف جنية مقسمة على الفصل الدراسي الأول والثاني بجانب مصروفات الشهادة البريطانية 295 يورو.

مصروفات جامعة الأهرام الكندية 2020

تم الإعلان مؤخراً من الجامعة الأهرام الكندية عن الأوراق المطلوبة و الشروط الخاصة بالإلتحاق بالجامعة الأهرام الكندية و كل المتطلبات : هي الشهادة الثانوية العامة و مستخرج رسمي من المدرسة و 6 صور شخصية و شهادة الميلاد الأصلية ، أما بالنسبة للطلاب الذكور استمارة 2 جند و يكون بها توقيع الطالب و آتت المصروفات الدراسية في جامعة الأهرام الكندية كالآتي :

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الكلية المصروفات مصروفات جامعة الأهرام الكندية 2020 كلية الصيدلة بالنسبة للمصريين تأتي المصاريف 82 ألف جنية للطالب المصري و 6500 دولار بالنسبة للطالب الوافد من الخارج مصروفات جامعة الأهرام الكندية 2020 كلية طب الفم والأسنان بالنسبة للمصريين 65 ألف جنية للطالب المصرى و 8000 دولار للطالب الوافد من الخارج. مصروفات جامعة الأهرام الكندية 2020 كلية الإعلام الخاصة بالشعبة الإنجليزية بالنسبة للمصريين 65 ألف جنية للطالب المصري و 3500 دولار للطالب الوافد من الخارج. مصروفات جامعة الأهرام الكندية 2020 كلية الهندسة بالنسبة للمصريين 53 ألف جنية للطالب المصري و 5000 دولار للطالب الوافد من الخارج. مصروفات جامعة الأهرام الكندية 2020 كلية الإعلام شعبة صحافة بالنسبة للمصريين 40 ألف جنية للطالب المصري و 3000 دولار للطالب الوافد من الخارج. مصروفات جامعة الأهرام الكندية 2020 كلية علوم الحاسب بالنسبة للمصريين 48 ألف جنية للطالب المصري و 3000 دولار للطالب الوافد من الخارج. مصروفات جامعة الأهرام الكندية 2020 كلية إدارة الأعمال بالنسبة للمصريين 45 ألف جنية للطالب المصري و 3500 دولار للطالب الوافد من الخارج.

مصاريف جامعة فاروس

كلية الصيدلة 105 الف + 6000 مرة واحدة

كلية طب الأسنان 125 الف+ 6000 مرة واحدة

كلية الهندسة جميع التخصصات 52 الف+ 300 يورو كل ترم+ 2800 مرة واحدة

كلية علاج طبيعي 75 الف+ 6000 مرة واحدة

كلية علوم مالية وإدارية 51900 +2800

كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية 38500 وإن كان المجموع أقل من 70% تكون 44500 +2800 مرة واحدة

مصاريف جامعة 6 اكتوبر

الكلية مصاريف جامعة 6 اكتوبر الخاصة كلية الإعلام 33600 كلية طب الأسنان 90 الف كلية الطب والجراحة 120الف كلية الهندسة 55 الف كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 30 الف الصيدلة 75 الف العلوم الطبية التطبيقية 35 الف التمريض 22 الف كلية العلاج الطبيعي 61 الف

مصاريف جامعة بدر الخاصة

تم الإعلان مؤخراً من خلال جامعة بدرالخاصة و آتى مصاريف الكليات الخاصة كالآتى:

الكلية المصروفات مصاريف جامعة بدر كلية العلوم السياسية بالنسبة للمصريين 30 ألف جنيه مصاريف جامعة بدر كلية العلوم السينمائية بالنسبة للمصريين 40 ألف جنيه مصاريف جامعة بدر كلية الإقتصاد والإدارة بالنسبة للمصريين 27.5 ألف جنيه مصاريف جامعة بدر كلية علوم الآداب الخاصة بالنسبة للمصريين 30 ألف جنية مصاريف جامعة بدر كلية اللغات والترجمة إنجليزي بالنسبة للمصريين 22.5 ألف جنيه مصاريف جامعة بدر كلية الفنون التطبيقية بالنسبة للمصريين 35 ألف جنيه مصاريف جامعة بدر كلية الهندسة بالنسبة للمصريين 35 ألف جنيه مصاريف جامعة بدر كلية الإقتصاد والإدارة (إنجليزي) بالنسبة للمصريين 40 ألف جنيه مصاريف جامعة بدر كلية الطب البيطري بالنسبة للمصريين 37.5 ألف جنيه مصاريف جامعة بدر كلية العلوم التطبيقية بالنسبة للمصريين 35 ألف جنيه مصاريف جامعة بدر كلية العلاج الطبيعي بالنسبة للمصريين 37.5 ألف جنيه مصاريف جامعة بدر كلية الصيدلية الاكلينية بالنسبة للمصريين 45 ألف جنيه مصاريف جامعة بدر كلية الطب الأسنان بالنسبة للمصريين 65 ألف جنيه مصاريف جامعة بدر كلية الطب والجراحة بالنسبة للمصريين 97.5 ألف جنيه

مصاريف الجامعة البريطانية 2020

مصاريف سنوية كلية الإعلام: 114,200 ألف جنيه.

مصاريف سنوية كلية طب الأسنان: 180,000 ألف جنيه.

مصاريف سنوية كلية الهندسة: 124,200 ألف جنيه.

مصاريف سنوية كلية علوم الحاسب: 97,200 ألف جنيه.

مصاريف سنوية كلية التمريض: 33,700 ألف جنيه.

مصاريف سنوية كلية الصيدلة: 105,000 ألف جنيه.

مصاريف سنوية كلية القانون: 97,200 ألف جنيه.

مصاريف سنوية كلية الآداب والإنسانيات (علم النفس/إنجليزي/صيني): 97,200 ألف جنيه.

مصاريف سنوية كلية الطاقة والبيئة: 124,200 ألف جنيه.

مصاريف الجامعة الروسية 2020

الكلية مصاريف الجامعة الروسية الترم الأول مصاريف الجامعة الروسية الترم الثاني كلية طب الفم والأسنان 57000+2173 57000 كلية الصيدلة 41000+1563 41000 كلية الهندسة 30000+1173 30000 كلية الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات 21000+833 21000

الحد الادني للمرحلة الاولي

الحد الادني للمرحلة الاولي علمي علوم 97%

الحد الادني للمرحلة الاولي علمي رياضة 93.9%

الحد الادني للمرحلة الاولي أدبي 80%

مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا



تعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أهم الجامعات الخاصة في مصر و من أهمهم في مصر تم الإعلان مؤخراً أيضاً عن كل الأوراق المطلوبة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وكل الشروط الخاصة بالجامعة للإلتحاق بها و هي عبارة عن رسوم 350 جنيه مصري قيمة طلب الالتحاق و صورتين منها و مستخرج رسمي وشهادة ميلاد ومؤهل الدراسي موثق من السفارة المصرية لو كانت الشهادة غير مصرية و عدد 6 صور شخصية 4*6 و نموذج 2 جند للطلاب الذكور ،أما على جميع الطلاب المحولين تأديه امتحان تحديد مستوى اللغة الإنجليزية بعد القبول في الجامعة.

الكلية المصروفات مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كلية الطب بالنسبة للمصريين 85 ألف جنيه مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كلية طب الأسنان بالنسبة للمصريين 63 ألف جنيه مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كلية الصيدلة بالنسبة للمصريين 52 ألف جنيه مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كلية العلاج الطبيعي بالنسبة للمصريين 45 ألف جنيه مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كلية العلوم الطبية التطبيقية بالنسبة للمصريين 16 ألف جنيه مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كلية إدارة أعمال بالنسبة للمصريين 16 ألف جنيه مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كلية أعمال عربي بالنسبة للمصريين 25 ألف جنيه مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كلية إدارة أعمال إنجليزي بالنسبة للمصريين 25 ألف جنيه مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كلية تكنولوجيا و معلومات بالنسبة للمصريين 21 ألف جنيه مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كلية اللغات والترجمة بالنسبة للمصريين 20 ألف جنيه مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كلية تربية خاصة بالنسبة للمصريين 14 ألف جنيه مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كلية إرشاد سياحي بالنسبة للمصريين 15 ألف جنيه

الحد الادنى للقبول بالجامعات الخاصة 2020