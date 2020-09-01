تردد قناة العراقية الرياضية Iraqi Sport الجديد 2020 نايل سات وعرب سات لمتابعة مباريات الدوري العراقي

تتابعون تردد قناة العراقية الرياضية Iraqi Sport على النايل سات والأقمار الصناعية الآخرى مثل العرب سات، حيث تعتبر قناة العراقية الرياضية من أهم القنوات في الساحة الرياضية في الشرق الأوسط في قارة أسيا حيث تقوم قناة العراقية الرياضية بإذاعة العديد من البطولات مثل الدوري العراقي الممتاز وتعرض بعض المباريات الخاصة بمنتخب العراق في العديد من البطولات الخاصة بقارة أسيا وكذلك التصفيات الخاصة بكأس العالم، حيث بالإضافة لما تذيعه من مباريات تمتلك العديد من البرامج المباشرة والمسجلة التي تعرض عبر شاشتها بصفة مستمرة وتكون تلك البرامج تخص الأحداث الرياضية في العراق من كرة قدم أو غيرها.

نقدم لكم التردد الجديد لقناة العراقية الرياضية بعد أن تعرضت للعديد من حملات التشويش وقامت إدارة القناة بتغير التردد لسهولة الحصول عليها من قبل متابعينها في العراق والدول العربية المجاورة حيث تغطي الكثير من الأحداث الرياضية العراقية الخاصة بكرة القدم وغيرها من البطولات التي يشارك بها العراق سواء كانت كرة قدم أو غيرها، وبالرغم من الإمكانيات الضعيفة مقارنة بباقي القنوات التي على الساحة الرياضية إلا أن تظل قناة العراقية الرياضية من أهم القنوات في تلك الساحة الرياضية نظراً لمصداقيتها في نقل الأخبار والفاعليات وغيرها من الأمور.

تردد قناة العراقية الرياضية Iraqi Sport الجديد

يمكنكم استقبال تردد القناة العراقية الرياضية عبر قمر نايل سات وعرب سات في جميع الدول العربية والافريقية

القمر الصناعي معدل الترميز التردد معامل التصحيح العرب سات 27500 10850 أفقي 3/4 النايل سات 27500 12437 أفقي 5/6 العرب سات 27500 11747 أفقي 3/4 النايل سات 27500 12380 أفقي 5/6 النايل سات 27500 12188 أفقي 5/6

ترددات القنوات الرياضية

البرامج التي تذاع عبر قناة العراقية الرياضية Iraqi Sport

تقدم قناة العراقية الرياضية العديد من البرامج التي يتابعها العديد من سكان العراق وأيضاً في دول الخليج فمن البرامج التي تقدم عبر شاشتها : برنامج برلمان الرياضية، برنامج كنوز الرياضة، برنامج الدوري، برنامج هاف تايم، برنامج من أيطاليا، برنامج معايشة رياضية، برنامج خط الرياضية، برنامج انت الحكم، برنامج صباحكم رياضي، برنامج الاستوديو التحليلي.