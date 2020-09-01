يرحل عن برشلونة مجانا.. سواريز يتوصل إلى اتفاق مع يوفنتوس

توصل لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة، إلى اتفاق مع إدارة يوفنتوس، للانضمام إلى صفوف البيانكونيري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
كان رونالدو كومان المدير الفني الجديد لفريق برشلونة، أبلغ لويس سواريز، مؤخرا، أنه ليس ضمن خططه للموسم الجديد.
وذكرت صحيفة " لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن لويس سواريز توصل إلى اتفاق مع إدارة يوفنتوس، للانضمام إلى صفوف البيانكونيري، خلال الصيف الحالي.
وأضافت الصحيفة، أن لويس سواريز سيحصل على راتب سنوي في يوفنتوس يقدر بـ 10 ملايين يوور.
وأشارت الصحيفة، إلى أن لويس سواريز سيرحل عن برشلونة مجانا، رغم تبقى موسم كامل في عقده مع النادي الأسباني.
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