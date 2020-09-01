شارك محمد شوقى نجم النادي الأهلى السابق، متابعيه، بصورة له، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد شوقى مرتديا تيشيرت ابيض وشورت وقبعة ونظارة على أحد الشواطئ، أثناء قضاء الإجازة الصيفية نالت إعجاب متابعيه. ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لتدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ويفقد الفريق الأحمر في المباراة جهود عمرو السولية للإصابة التي تمنعه من المشاركة في التدريبات لمدة أسبوعين بجانب علي معلول للإنذار الثالث ومحمود كهربا للإيقاف وحسين الشحات لعدم الجاهزية الفنية بعد إجراء جراحة الفتاق الرياضي.



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر محمد شوقي يستمتع بالإجازة على شاطئ البحر.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.