الرياضة

جوارديولا يخبر ميسي بفشل انتقاله إلى مانشستر سيتي

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أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، فشل صفقة انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني، إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

كانت التقارير الصحفية أشارت في الأيام الماضية إلى قرب انتقال ميسي إلى صفوف مانشستر سيتي هذا الصيف.

وذكر موقع جول البرازيلي أن صفقة انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي قد فشلت، وأنه سيبقى في برشلونة الموسم المقبل.

وأشار الموقع إلى أن محادثات دارت بين ميسي وجوارديولا في الأيام الماضية، وأن المدرب الإسباني لـ مانشستر سيتي أخبر قائد برشلونة بأن عملية انتقاله لـ النادي الإنجليزي فشلت، ناصحًا إياه بالتخلي عن فكرة الرحيل عن البارسا والتركيز على مشروع الموسم الجديد مع كومان.

وأخبر ميسي إدارة فريقه برشلونة بالرحيل عن البارسا هذا الصيف.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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