بعد عبد الله السعيد.. الشناوي مهدد بالغياب عن مواجهة الزمالك وبيراميدز

تعرض أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز لإصابة أثناء تدريبات فريقه استعدادا لمواجهة الزمالك بعد غدٍ، الخميس، بملعب الدفاع الجوى.

ومن المقرر أن يلتقى بيراميدز مع الزمالك بملعب الدفاع الجوى يوم الخميس المقبل؛ فى إطار لقاءات الجولة الـ 24 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019 /2020.

وأصبح موقف مشاركة أحمد الشناوى فى مباراة بيراميدز والزمالك غامضا؛ نتيجة معاناة الحارس من إصابة عضلية قوية، وتعد إصابة الشناوى ضربة قوية لدى الجهاز الفني لـ بيراميدز؛ فى ظل الاعتماد عليه فى التشكيل الأساسى للفريق نتيجة الخبرات الجيدة التى يمتلكها.

كان الجهاز الفنى لبيراميدز تلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الزمالك نتيجة استمرار معاناة عبدالله السعيد من الإصابة وبات موقفه صعبا للغاية في المشاركة أمام الزمالك.