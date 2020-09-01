الرياضة

بعد عبد الله السعيد.. الشناوي مهدد بالغياب عن مواجهة الزمالك وبيراميدز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تعرض أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز لإصابة أثناء تدريبات فريقه استعدادا لمواجهة الزمالك بعد غدٍ، الخميس، بملعب الدفاع الجوى.

ومن المقرر أن يلتقى بيراميدز مع الزمالك بملعب الدفاع الجوى يوم الخميس المقبل؛ فى إطار لقاءات الجولة الـ 24 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019 /2020.

وأصبح موقف مشاركة أحمد الشناوى فى مباراة بيراميدز والزمالك غامضا؛ نتيجة معاناة الحارس من إصابة عضلية قوية، وتعد إصابة الشناوى ضربة قوية لدى الجهاز الفني لـ بيراميدز؛ فى ظل الاعتماد عليه فى التشكيل الأساسى للفريق نتيجة الخبرات الجيدة التى يمتلكها.

كان الجهاز الفنى لبيراميدز تلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الزمالك نتيجة استمرار معاناة عبدالله السعيد من الإصابة وبات موقفه صعبا للغاية في المشاركة أمام الزمالك.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد عبد الله السعيد.. الشناوي مهدد بالغياب عن مواجهة الزمالك وبيراميدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا