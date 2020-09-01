على رأسهم خالد النبوي.. تذكرتي تختار 3 نجوم لتقديم حفل قرعة مونديال اليد

وقع اختيار شركة تذكرتي المنظمة لحفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد برئاسة منتصر النبراوي بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد المصري وعضوية حسين لبيب مدير اللجنة المنظمة للبطولة ومؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد وبالتعاون مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، على الثلاثي الإعلامية جاسمين طه والفنان خالد النبوي والفنانة أنجي المقدم لتقديم حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد المقرر له يوم السبت المقبل تحت سفح الاهرامات بحضور كبار الشخصيات .

ويؤدي الثنائي أحمد الرفاعي وأحمد عبادة مسئولي العمليات في شركة تذكرتي دور حلقة الوصل بين اللجنة المنظمة للبطولة وبين القائمين على حفل قرعة كأس العالم، في ظل وجود اصرار من الشركة على خروج الحفل بأفضل شكل، خاصة بعد إشادة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالدور الكبير الذي تلعبه الشركة الرائدة في مجال التنظيم لإنجاح حفل قرعة البطولة الأهم في لعبة كرة اليد.

وعقدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مؤتمرا صحفيا في الحادية عشرة صباح اليوم الثلاثاء في أحد الفنادق الكبري لإعلان تفاصيل قرعة المونديال المقرر لها السبت على سفح الأهرامات، بحضور دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة ورئيس الاتحاد والكابتن حسين لبيب مدير البطولة والكابتن مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد والدكتور أحمد الشيخ .

ويخضع حفل القرعة لإجراءات طبية واحترازية صارمة من اللجنة الطبية المنظمة والتي جاء اخر قراراتها صادمة رغم أهميته للجميع بتخفيض عدد الحضور لثلث العدد الموضوع مقدما وتقليل عدد المدعوين من 500 إلى 184 من أجل الحفاظ علي التباعد اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية.

وفي ظل البحث عن افضل ظهور لحفل قرعة يبهر العالم ويخطف أنظار الملايين في سفح الأهرامات عاين الموسيقار العالمي عمر خيرت موقع الحفل مع اللجنة المنظمة على أمل إحياء حفل القرعة علي موسيقاه الرائعة وهو الاختيار الذي أشاد به الجميع ونال رضا الكل واعتبره الجميع مفاجأة سارة.