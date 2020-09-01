المقاصة يكشف موقفه من رحيل محمد إبراهيم إلى الأهلي

أعرب وليد هويدي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، عن غضبه الشديد، بعد قيام إدارة المصري البورسعيدي، بالدخول في مفاوضات مع إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الفيومي، خلال الساعات الماضية.

وقال هويدي في تصريحات إذاعية: "علمنا بمفاوضات المصري مع إيهاب جلال ولدينا اعتراض كبير على ذلك، حيث كيف يتفاوض المصري مع مدير فني مرتبط بعقد مع ناديه"، مضيفا: "جلال لم يعود للمقاصة إلا بعد رحيله عن المصري".

وعن مفاوضات الأهلي مع محمد إبراهيم، قال: "لا توجد مفاوضات رسمية، ولكن من الممكن أن تكون المفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب، وفي حال وصول عرض رسمي سوف ندرسه ونحدد موقفنا، ولكن المقاصة لا يقف على أي لاعب".

وأشار: "المقاصة قدم مباراة رائعة أمام حرس الحدود، وكان قريب بقوة من تحقيق الفوز والوصول للمركز التاسع في جدول الدوري، ولكن الحكم حرمنا من هدف صحيح، كما كان لنا كرة في القائم".

Advertisements