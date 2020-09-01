نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي مُحبط.. كذب بارتوميو يتسبب في رحيل البرغوث في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الخروج عن الفريق الكتالوني عقب الخروج من بايرن ميونيخ الألماني من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وتغيب قائد البلوغرانا عن تدريبات برشلونة، بقيادة الهولندي رونالد كومان، ليواصل الضغط على إدارة بارتوميو للسماح له بالرحيل خلال الميركاتو الجاري.
وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن ميسي قد رحل عن برشلونة بسبب وجود جوزيب ماريا بارتوميو في رئاسة النادي، حيث طلب النجم الأرجنتيني رحيل بارتوميو من أجل الاستمرار مع الفريق الفترة المقبلة.
ووفقاً لشبكة " كادينا سير " فإن ميسي محبط بسبب بارتوميو، حيث كذب رئيس النادي على قائد البلوغرانا بشأن التعاقد مع غريزمان.
واكدت الشبكة أن الليو مازال مقتنع ان بارتوميو لم يقم بمجهود كافي للتوقيع مع نيمار، حيث أن 20 مليون يورو فقط كانت تفصل عن عودة النجم البرازيلي إلى الكامب نو.
يذكر أن نيمار قد تواصل مع ميسي الفترة الماضية من أجل الانتقال إلي صفوف باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في حال الرحيل عن برشلونة.
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