نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الإفريقي يُخاطب الاتحادات لتحديد الفرق المتأهلة لدوري الأبطال والكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بأنه أخطر الاتحادات المحلية بفتح باب التسجيل للأندية التي ستشارك في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدراليو الإفريقية. وذكر "كاف" في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء، أنه طلب من الاتحادات الأعضاء بإرسال أسماء الأندية التي ستشارك في المسابقات القارية قبل 20 أكتوبر (تشرين الأول). وأضاف: "كل الفرق المشاركة يجب عليها الالتزام بإجراءات تراخيص الأندية والتعاون مع الاتحادات الخاصة بها، حيث سيتم رفض مشاركة الأندية غير الحاصلة على الترخيص". وحدد "كاف" فترة التسجيل الأولي للاعبين الفرق المشاركة بداية من 21 أكتوبر (تشرين الأول) حتى 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، والتي تخص اللاعبين القدامى والفترة الثانية من 6 إلى 19 نوفمبر (تشرين الثاني) للاعبين الجدد التي تتعاقد معهم الأندية. كما قرر "كاف" انطلاق مباريات ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا من 20 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل على أن تكون مواجهة الإياب في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الاتحاد الإفريقي يُخاطب الاتحادات لتحديد الفرق المتأهلة لدوري الأبطال والكونفدرالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.