نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز.. تفوق أبيض "كاسح" ورقم مميز لمحمود علاء في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز مساء الخميس المقبل 3 سبتمبر، على ستاد "الدفاع الجوي" ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.
يحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة (13 انتصار – 6 تعادلات – 4 هزائم)، ويتفوق على الزمالك صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف (13 انتصار – 6 تعادلات – 4 هزائم)، وسيخصم 3 نقاط من الأبيض نهاية الموسم بعد انسحابه أمام الأهلي في لقاء الدور الأول بالبطولة.
تاريخ مواجهات الزمالك ضد بيراميدز
خاض الزمالك 8 مواجهات ضد بيراميدز (الأسيوطي سابقًا)، فاز في 6 مباريات، وخسر مباراة وحيدة وتعادل في مباراة أخري، سجل لاعبو الأبيض 16 هدفا واستقبلت شباكه 6 أهداف.
ويتصدر محمود علاء مدافع الزمالك قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 3 أهداف، يليه المغربي أشرف بنشرقي وفرجاني ساسي وأحمد علي وسجل كل منهما هدفين.
واجه الزمالك نظيره بيراميدز بمسماه القديم (الأسيوطي) في 4 مواجهات، فاز بها الفارس الأبيض جميعًا جاءت نتائجها كالتالي:
- 14 ديسمبر 2014: الزمالك 3 – 1 الأسيوطي
- 24 مايو 2015: الزمالك 2 – 0 الأسيوطي
- 30 ديسمبر 2017: الزمالك 1 – 0 الأسيوطي
- 22 أبريل 2018: الزمالك 2 – 1 الأسيوطي.
وبعد بيع نادي الأسيوطي للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وتغيير اسمه لـ"بيراميدز" التقي مع الزمالك في 4 مباريات ايضًا، خسر مباراتين، وفاز في مباراة وتعادل في مباراة أخري:
- 24 يناير 2019: الزمالك 3 – 3 بيراميدز
- 23 إبريل 2019: الزمالك 0 – 1 بيراميدز
- 8 سبتمبر 2019: الزمالك 3 – 0 بيراميدز
- 12 ديسمبر 2019: الزمالك 2 – 0 بيراميدز
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