الرياضة

فايلر يعقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران

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فايلر يعقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران
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مران الأهلي

6:29 مساءً - 1 سبتمبر، 2020

رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها الجمعة المقبل في منافسات بطولة الدوري الممتاز.

واستأنف الأهلي مرانه عصر اليوم، بعد الراحة لمدة يومين، التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب مباراة المصري الأخيرة، التي فاز فيها الفريق بثنائية نظيفة.

وحرص فايلر على الحديث مع اللاعبين عن مواجهة وادي دجلة، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، وشرح البرنامج التدريبي بشكل نظري.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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