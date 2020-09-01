الشحات يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في التتش

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6:30 مساءً - 1 سبتمبر، 2020
حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بدأ تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي في مقر النادي بالجزيرة، بعد جراحة «الفتاق»، التي خضع لها في يونيو الماضي، وأبعدته عن المشاركة في المران الجماعي خلال الفترة الماضية.
وقام الشحات بالجري حول الملعب، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم، استعدادا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الدوري.
وخضع الشحات لجلسة علاجية، وقام بتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعي.
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