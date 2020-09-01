السولية يؤدي جلستي علاج طبيعي و«جيم»

6:32 مساءً - 1 سبتمبر، 2020

عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أدى جلستي علاج طبيعي و«جيم»، ضمن البرنامج الذي يخضع له تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وتعرض السولية لإصابة في العضلة الأمامية، أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي للفريق، ويقوم بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.